مزاد العلا للتمور.. تنوّع بالمنتجات وتقنية إلكترونية لضمان الجودة

كما يُمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها من خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشؤها، وأي شهادات "مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية"، ويعتبر هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.