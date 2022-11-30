قصص إنسانية تحفيزية.. "الصحة" تُطلق حملة "أنا بخير" للتعايش مع التحديات

أطلقت وزارة الصحة حملة #أنا_بخير التي تتضمن سلسلة من الأفلام التي تروي قصصاً لأشخاص يتعايشون مع المرض، والإعاقة، والتحديات الصحية، وتمكّنوا من تحدّي المرض، وتحقيق نجاحات مختلفة في حياتهم.
وتتناول السلسلة تلك القصص من جانب إنساني تحفيزي، لتكون يداً ممدودة لكل الذين يمرون بتلك الصعوبات.
ويركز فيلم "أناملي عيناي" على حياة الكفيف من خلال قصة يرويها عبدالعزيز الشماسي؛ الذي خرج إلى الدنيا في شهر يوليو من عام 1995م بعينين منطفئتين، حيث أوضح أنه الفرد الثاني في العائلة الذي فقد البصر.
وأوضح الشماسي؛ أنه عاش حياته بشكلٍ طبيعي فكان يمارس الرياضة مع أقرانه في الحي وكأنه غير كفيف، وكان يتعرّض للإصابات، لكن كانت تمر بشكلٍ طبيعي ويتعايش معها.
ويمكن مشاهد تفاصيل القصة في هذا الفيديو: https://www.dropbox.com/s/du5uvcqsrqoxxba