قصص إنسانية تحفيزية.. "الصحة" تُطلق حملة "أنا بخير" للتعايش مع التحديات

ويركز فيلم "أناملي عيناي" على حياة الكفيف من خلال قصة يرويها عبدالعزيز الشماسي؛ الذي خرج إلى الدنيا في شهر يوليو من عام 1995م بعينين منطفئتين، حيث أوضح أنه الفرد الثاني في العائلة الذي فقد البصر.