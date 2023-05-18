"مملكة الإنسانية".. السعودية تعزّز أعمال الخير عبر بوابة برنامج فصل التوائم

ولعل في صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بنقل التوأم السيامي النجيري "حسانة وحسينة" إلى الرياض، ودراسة الحالة منذ ديسمبر 2022م لإجراء عملية الفصل؛ يُعدّ امتدادًا لرعاية القيادة، حفظها الله، وتسخير خبراتها وإمكاناتها العلمية والمالية لعلاج هذه الحالات الإنسانية، دون أي تكلفة على أصحاب الحالات.

وبعد 55 عملية أجراها أطباء البرنامج السعودي لفصل التوائم؛ تأتي عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"، اليوم الخميس، تُضاف لرصيد المملكة الإنساني في عمليات فصل التوائم، وتحمل الرقم 56.