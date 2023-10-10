إطلاق "ساعة الذكاء الاصطناعي" مستهدفة أكثر من 1300 مدرسة حكومية وأهلية

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي مكملة لفعالية الطريق "أذكى" التي أقيمت الجمعة الماضية في الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة" بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة ولفيف من المختصين في مجالات التدريب والتعليم والذكاء الاصطناعي وأولياء أمور الطلبة، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة، إضافة إلى عروض مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.