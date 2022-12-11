فرصة يجب انتهازها.. وزير الاقتصاد: 60% من السكان تحت 30 عاماً

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن عمر سكان المملكة حالياً صغير نسبياً، لافتاً إلى أن هناك 60% من السكان تحت عمر الـ 30 عاماً، و41% تحت عمر الـ25.
وأضاف "الإبراهيم"، خلال جلسة بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي" ضمن ملتقى الميزانية، أن هذه الفرصة يجب انتهازها لإيجاد عناصر إنتاجية في المستقبل.
وتابع، أنه "لا يوجد خيار آخر دون تمكين المواطن وتوفير الفرص الوظيفية أمامه".
وكشف أن 43 % هي نسبة الدعم الحكومي للقطاع الخاص، كما أن عام 2022 شهد أسرع نمو للنشاط غير النفطي منذ نحو 12 عاماً.