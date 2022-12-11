فرصة يجب انتهازها.. وزير الاقتصاد: 60% من السكان تحت 30 عاماً

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن عمر سكان المملكة حالياً صغير نسبياً، لافتاً إلى أن هناك 60% من السكان تحت عمر الـ 30 عاماً، و41% تحت عمر الـ25.