الأمير "سعود بن عبدالله" يُدشن 25 مشروعًا بجامعة جدة

دشّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 25 مشروعًا بجامعة جدة، بحضور رئيسها الدكتور عدنان الحميدان، تمثلت في مشروعات إنشائية وبنية تحتية، وتأهيل وترميم بعض المباني.