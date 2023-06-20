الأمير "سعود بن عبدالله" يُدشن 25 مشروعًا بجامعة جدة

دشّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 25 مشروعًا بجامعة جدة، بحضور رئيسها الدكتور عدنان الحميدان، تمثلت في مشروعات إنشائية وبنية تحتية، وتأهيل وترميم بعض المباني.
كما تضمنت مشروع أكاديمية الدرونز، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة علمية توفر للطلاب والطالبات المتطلبات الأساسية للتدريب على تصنيع وإدارة طائرات الدرونز.
بالإضافة إلى مشروع واحة الموهوبين الذي يشتمل على فصول ومعامل دراسية وسكن للطلاب والطالبات بكامل الخدمات من مطاعم وصالة رياضية للوصول لبيئة متكاملة.
عقب ذلك تجوّل محافظ جدة، في مركز توطين الوظائف بالجامعة، ودشن منصة "فرصي" لدعم توظيف خريجي جامعة جدة، والتي تهدف إلى دعم توظيف خريجي الجامعة عبر ربطهم المباشر بجهات التوظيف وتوفير فرص وظيفية وتدريبية للطلاب والخريجين.
كما شهد الأمير سعود بن جلوي، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة، مع مجموعة من الشركات، بحضور رئيس الجامعة؛ لتعزيز الشراكة الفاعلة بسوق العمل التي تحقق أهداف برنامج تمكين الخريجين إحدى برامج الجامعة السعودية الحديثة.
وتسعى هذه الاتفاقيات إلى رفع كفاءة طلاب وطالبات الجامعة في توظيف الأدوات والمعلومات التي تساعدهم لاكتساب خبرات عملية عبر توفير فرص للتدريب الميداني ومشروعات التخرج لدى الشركات الموقعة، مما يسهم في زيادة قابلية توظيفهم.