جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد اختبارات برنامج التسريع الأكاديمي لعام 1444

أعلنت جامعة الحدود الشمالية -ممثلة في أكاديمية الموهوبين- عن مواعيد اختبارات برنامج التسريع الأكاديمي، للطلبة المقبولين في العام الجامعي 1444هـ، وحددت المقررات الدراسية ضمن برنامج التسريع، على مدار 5 أيام، تبدأ 21 من شهر أغسطس لهذا العام.. ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقع الجامعة.