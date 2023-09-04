تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة: الصيانة والنظافة تنفذ لحديقة النخلة بشكل دوري

وكان مواطنون قد رصدوا عدم وجود خدمات من قبل الجهات المعنية في أمانة محافظة جدة، بهذه الحديقة، حيث لا توجد بها دورات مياه غير واحدة، وهي غير صالحة بسبب عدم وجود رقابة وعدم اهتمام بالنظافة اليومية، مما أدى إلى تكدس الفضلات الآدمية مما يسبب تناقل الأمراض المعدية.