تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة: الصيانة والنظافة تنفذ لحديقة النخلة بشكل دوري

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي إجراء أعمال الصيانة والنظافة والري بشكل دوري لحديقة النخلة، ومتابعة الموقع من قبل الجهة لضمان عدم جود أي تعديات على الحديقة.
جاء ذلك تفاعلاً من أمانة محافظة جدة مع ما نشرته "سبق" بعنوان "مواطنون يشتكون قلة الخدمات بحديقة النخلة ويطالبون بحلول عاجلة".
وقال "البقمي" إن أعمال الصيانة والنظافة والري تنفذ بحسب البرنامج الزمني المحدد لنوع الأعمال سواء كانت زراعية أو ميكانيكية أو مدنية أو كهربائية، كما يتم تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة.
وكان مواطنون قد رصدوا عدم وجود خدمات من قبل الجهات المعنية في أمانة محافظة جدة، بهذه الحديقة، حيث لا توجد بها دورات مياه غير واحدة، وهي غير صالحة بسبب عدم وجود رقابة وعدم اهتمام بالنظافة اليومية، مما أدى إلى تكدس الفضلات الآدمية مما يسبب تناقل الأمراض المعدية.
وطالب المواطنون بإيجاد حلول عاجلة، نظرًا لعدم وجود دورات مياه، ولكون هذه الحديقة محطة للقادمين من المطار، ومن ثم إلى مكة المكرمة.