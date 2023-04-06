"رئاسة الحرمين" ترفع جاهزيتها استعدادًا للجمعة الثالثة بالمسجد الحرام.. غدًا

وهيأت الرئاسة أيضًا كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية، وتوسعة الملك فهد رحمه الله، كما أعدت خطة تنفيذية محوكمة، وحشدت كل طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة، في ظل الزيادة الهائلة والكبيرة التي من المتوقع أن تشهدها صلاة الجمعة في المسجد الحرام؛ لتحقيق الأهداف المرسومة التي تتعلق بانسيابية حركة المصلين، وعدم وجود كتل بشرية تعوق الحركة على الأبواب الرئيسية وفي المطاف وفي المسارات الخارجية لساحات الحرم، مشيدًا بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وشركاء النجاح في المنظومة.