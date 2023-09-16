فاتورة وضمان وأكثر.. "الغذاء والدواء" تبرز "حقوقك عند شراء جهاز طبي منزلي"

وأضافت: "حقوق أفراد المجتمع تشمل الحصول على فاتورة الشراء من البائع، والتأكد من حصول الجهاز أو المستلزم الطبي على إذن تسويق من الهيئة عن طريق موقعها أو تطبيق "طمني"، ووجود ضمان وخدمات ما بعد البيع للجهاز الطبي".