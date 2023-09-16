فاتورة وضمان وأكثر.. "الغذاء والدواء" تبرز "حقوقك عند شراء جهاز طبي منزلي"

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى التأكد من احتواء الجهاز أو المستلزم الطبي المنزلي على بطاقة تعريفية للجهاز، ودليل الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ومعلومات الاتصال بمراكز الدعم الفني بالمملكة.
وقالت الهيئة: "الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية هي الأجهزة والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام في أي بيئة خارج مرافق الرعاية الصحية".
وأضافت: "حقوق أفراد المجتمع تشمل الحصول على فاتورة الشراء من البائع، والتأكد من حصول الجهاز أو المستلزم الطبي على إذن تسويق من الهيئة عن طريق موقعها أو تطبيق "طمني"، ووجود ضمان وخدمات ما بعد البيع للجهاز الطبي".
وأردفت الهيئة: "يحق للمستخدم المطالبة بتوضيح طريقة استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي من الممثل المعتمد أو الموزع".
وتابعت: "يجب أن يحتوي الجهاز أو المستلزم الطبي على بطاقة تعريفية للجهاز تتضمن معلومات الجهاز وتاريخ الصلاحية إن أمكن، ودليل الاستخدام بالعربية والإنجليزية، ومعلومات الاتصال بمراكز الدعم الفني بالمملكة".