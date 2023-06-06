تعيين "آل حمد" كأول أمين عام سعودي لمركز التحكيم التجاري الخليجي

وبيّن الكاسبي أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية بدول مجلس التعاون تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق؛ مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة؛ لافتًا إلى أن المركز يسعى في الفترة القادمة للاستمرار في التعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون؛ للوصول إلى الارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.