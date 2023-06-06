تعيين "آل حمد" كأول أمين عام سعودي لمركز التحكيم التجاري الخليجي

كشف رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" علي بن سالم الكاسبي (ممثل سلطنة عمان)، عن تعيين الدكتور كمال عبدالله آل حمد كأول أمين عام سعودي في تاريخ المركز، والذي بدأ مزاولة أعماله منذ مارس 1995م.
ويأتي قرار التعيين بعد أن صادق مجلس إدارة المركز على اختيار الدكتور آل حمد.
وأفاد "الكاسبي" بأن المستوى العلمي الراقي والخبرة العملية التي يتمتع بها آل حمد في مجال التحكيم والإدارة؛ سيكون لها مردودها على مسيرة عمل المركز؛ مبينًا أن آل حمد خريج بكالوريوس عمارة وتخطيط من جامعة الملك فيصل وحاصل على دكتوراه مهنية (DBA) في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.
وأشار الكاسبي إلى أن آل حمد شغل مناصب رفيعة منها: الأمين العام للاتحاد الهندسي لدول مجلس التعاون، ومستشار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية، والرئيس الأعلى للمشاريع والخدمات الفنية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وتابع أن "آل حمد تَسَلّم رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية والمهنية المحلية والدولية، كما ساهم في إعداد أنظمة ولوائح تنفيذية وهياكل تنظيمية وقواعد وسياسات واستراتيجيات لجهات عدة، كما أن لديه العديد من المشاركات في التحكيم الهندسي وإعداد تقارير فنية لقضايا ومنازعات لمشاريع هندسية".
وبيّن الكاسبي أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية بدول مجلس التعاون تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق؛ مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة؛ لافتًا إلى أن المركز يسعى في الفترة القادمة للاستمرار في التعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون؛ للوصول إلى الارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.