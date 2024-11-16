فن "الدحّة" يشعل حماس زوار مهرجان "وادي السلف" بحائل

أشعل فن "الدحّة" في الخيمة الشعبية بمهرجان "وادي السلف" بمدينة حائل حماس وتفاعل زوّار المهرجان، وشهد طيلة أيام المهرجان توافد المئات من الزوّار والضيوف على الخيمة الشعبية لمشاهدة هذا الفن الشعبي الشمالي الجميل.
ويرجع مسمّى الدحّة من "الدّح"؛ وهو الصوت الصادر من الأشخاص، والمتمثل في التشجيع والتصفيق، حيث تنتشر هذه الرقصة الشهيرة في منطقة الحدود الشمالية على وجه التحديد، ولا تكاد تغيب عن المناسبات الاجتماعية والوطنية فيها.
وتُعد "الدحّة" موروثًا شعبيًا شماليًا ذا شهرة واسعة، وتؤديه فرق يتراوح عدد أفرادها ما بين 10 إلى 40 شخصاً يصطفون صفاً واحداً أو صفين متقابلين، ويلقي الشاعر الموجود في منتصف أحد الصفين قصيدته، في حين يردد الصفان بالتناوب بيت الشعر خلف الشاعر، وتتنوع معانيه بين المدح والغزل والفخر.
يُشار إلى أن مهرجان "وادي السلف" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية انطلق يوم الخميس 7 فبراير الجاري، وتُختتم فعالياته مساء اليوم السبت 16 فبراير 2024م.