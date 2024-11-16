فن "الدحّة" يشعل حماس زوار مهرجان "وادي السلف" بحائل

وتُعد "الدحّة" موروثًا شعبيًا شماليًا ذا شهرة واسعة، وتؤديه فرق يتراوح عدد أفرادها ما بين 10 إلى 40 شخصاً يصطفون صفاً واحداً أو صفين متقابلين، ويلقي الشاعر الموجود في منتصف أحد الصفين قصيدته، في حين يردد الصفان بالتناوب بيت الشعر خلف الشاعر، وتتنوع معانيه بين المدح والغزل والفخر.