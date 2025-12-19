الدبلوماسية السعودية وملف العقوبات على سوريا.. من الموقف إلى التأثير

كما ثمّنت المملكة الدور الإيجابي الذي قام به فخامة الرئيس دونالد ترامب، بدءًا من تفاعله السريع مع الموقف السعودي خلال زيارته، وحتى التوقيع الرسمي على القرار، معتبرة أن هذه الاستجابة تعكس قوة العلاقة بين الرياض وواشنطن، وقدرة المملكة على التأثير البنّاء في ملفات إقليمية معقدة.