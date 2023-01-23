تحديّات "تيك توك" تتربص بالمراهقين برعب الانتحار والجريمة.. مختص يُحذّر عبر "سبق"

وظهرت مؤخرًا العديد من التحديات المخيفة عبر المنصة، حيث تتلخّص إحداها في تجربة "الشريط اللاصق" على الفم أثناء النوم، وعن كونه يُحسّن من جودة النوم، والعديد من الخزعبلات التي حذّر منها المختصون؛ لكونها قد تكون قاتلة لمن يُعاني من انقطاع النفس أثناء النوم.