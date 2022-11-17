"آل الشيخ": المملكة وفرت بيئة آمنة لتمكين الطفل وأولت حمايته أهمية قصوى

وقال "آل الشيخ": "إن المملكة اتخذت العديد من التدابير والتشريعات التي تحمي الطفل وتعزز حقوقه، أبرزها أنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش، والأحداث، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومشروع مكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، وغيرها من المؤسسات والمشاريع الرامية إلى تمكين الطفل وصون حقوقه.