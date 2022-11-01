"المعمر" يشكر ولي العهد بمناسبة تعيينه أمينًا لصندوق الشهداء

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للإسهام في رقي وتطوير الصندوق، الذي يشهد رعاية كريمة واهتمامًا كبيرًا في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.