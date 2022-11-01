"المعمر" يشكر ولي العهد بمناسبة تعيينه أمينًا لصندوق الشهداء

رفع طلال بن عثمان المعمر، الشكر والعرفان، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بمناسبة صدور قرار المجلس بتعيينه أمينًا عامًّا للصندوق.
وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للإسهام في رقي وتطوير الصندوق، الذي يشهد رعاية كريمة واهتمامًا كبيرًا في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
وسأل المعمر، المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم الملك والوطن؛ وذلك من خلال كل ما يسهم في خدمة ورعاية مستفيدي الصندوق من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وضمان حياة كريمة ومستدامة لهم.