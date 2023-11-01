"هيئة شؤون الحرمين" تتيح 22 موقعًا لخدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرام

كما يمكن لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من خدمة إرشـاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، والإرشاد الزماني الذي يمكّنهم من معرفة أوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي لإثراء تجربتهم بالمعلومات الثقافية والتاريخية، والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستدلال الشامل عن الخدمات وأماكن تقديمها، إضافة إلى البطاقة الإرشادية باللغات وهي بطاقة تحتوي على مجموعة من الروابط (باركودات)؛ تسهل عملية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة للغات والترجمة، ومنها تطبيق منصة منارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى خرائط تفاعلية تدل على المواقع في المسجد الحرام، وتدعم خدمة الإرشاد المكاني في رحاب المسجد الحرام مقدمي الخدمات الأخرى بالترجمة اللفظية بواسطة (74) مترجمًا؛ لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات، ومقاطع مرئية توضح الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.