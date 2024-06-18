لخدمة الحجاج.. "أمانة مكة" تخصص فرقًا إشرافية لصيانة 62 نفقًا و30 ألف شارع و114 ألف برج إنارة

شكّلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من فرق الصيانة الفنية والهندسية؛ للإشراف على مرافق الطرق والجسور والأنفاق، والتأكد من سلامتها.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، لـ "سبق": إن الأمانة تكثف خلال هذه الأيام متابعة تشغيل المرافق البلدية في مكة المكرمة ومتابعة أعمال المقاولين المكلفين بصيانتها وفقًا للاشتراطات التعاقدية معهم.
وأوضح أن الأمانة شكّلت هذه الفرق لضمان جاهزية تلك المرافق كالطرق والجسور والأنفاق وشبكات الإنارة، ووضعها باستمرار في خدمة ضيوف الرحمن؛ تسهيلًا لتنقلاتهم خاصة خلال الأيام الحالية التي تشهد كثافة عالية من السيارات وباصات الحجاج بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم.
وأشار إلى أن مكة المكرمة تضم (62) نفقًا يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (35) كيلومترًا، فيما تتابع فرق الصيانة هذه الشبكات ومكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة وشبكات الإطفاء وكل ما يتعلق بالأعمال المدنية فيها؛ لتهيئتها لحجاج بيت الله الحرام باستخدامها دخولًا وخروجًا على مدار الأربع والعشرين ساعة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق تبلغ أكثر من (30) ألف شارع رئيسي وفرعي تشكل العديد من البدائل المرورية وتسهم في انسيابية الحركة، وكذلك الحال بالنسبة للجسور في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي يبلغ عددها حوالي (120) جسرًا بجميع مقوماتها وعناصرها الشاملة التي تكمن في الإنارة والرصف وحوائط الحماية الجانبية فيها.
وأضاف أن هناك فرقًا ميدانية أخرى تختص بمتابعة شبكات الإنارة للتأكد من جاهزيتها وسلامتها على مدار ساعات تشغيلها خلال أيام الموسم، حيث تشمل شبكات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على حوالي (114.000) برج وعمود ذات أطوال وقدرات مختلفة، وجميع هذه الشبكات تراقب من خلال غرفة عمليات موحدة ومجهزة بأحدث التقنيات، خصصتها أمانة العاصمة المقدسة لمتابعة أداء هذه الشبكات على مدار الساعة، ورصد أي ملاحظات وتوجيه الفرق الميدانية للعمل على تلافيها بشكل سريع.
وتحرص الأمانة على توفير جميع سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتموا أداء مناسكهم بيسر وسهولة في مختلف المجالات، وضمن كوكبة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.