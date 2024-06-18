لخدمة الحجاج.. "أمانة مكة" تخصص فرقًا إشرافية لصيانة 62 نفقًا و30 ألف شارع و114 ألف برج إنارة

وأشار إلى أن مكة المكرمة تضم (62) نفقًا يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (35) كيلومترًا، فيما تتابع فرق الصيانة هذه الشبكات ومكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة وشبكات الإطفاء وكل ما يتعلق بالأعمال المدنية فيها؛ لتهيئتها لحجاج بيت الله الحرام باستخدامها دخولًا وخروجًا على مدار الأربع والعشرين ساعة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق تبلغ أكثر من (30) ألف شارع رئيسي وفرعي تشكل العديد من البدائل المرورية وتسهم في انسيابية الحركة، وكذلك الحال بالنسبة للجسور في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي يبلغ عددها حوالي (120) جسرًا بجميع مقوماتها وعناصرها الشاملة التي تكمن في الإنارة والرصف وحوائط الحماية الجانبية فيها.