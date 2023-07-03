الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "الـبحر الأحمر الدولية" و"نورث سيلز"

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، المطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن شراكة استراتيجية مع شركة صناعة الأشرعة الرائدة عالمياً "نورث سيلز ".
ووفقاً لهذا التعاون، ستقوم شركة "نورث سيلز أباريل" بتزويد شركة "واما" – وهي العلامة التجارية المختصة بالرياضات المائية التابعة لــ"البحر الأحمر الدولية" –، بالملابس الرياضية لفِرَق العمل الخاصة بالإبحار والرياضات المائية، وسيشمل أيضاً البيع بالتجزئة، وتسويق البضائع. والعمل مع مجموعة "نورث سيلز أباريل" يشمل كذلك التكنولوجيا والابتكار والطائرات الشراعية "الكايت فويل" والملابس الرياضية المخصصة والأحذية والإكسسوارات، بالإضافة إلى العمل معاً في الفعاليات والمشاركة المجتمعية والالتزام المشترك تجاه حماية وتعزيز البيئة البحرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لــ"البحر الأحمر الدولية جون باغانو بأن الشركة تسعى لتوفير قائمة متنوعة من أكثر الرياضات المائية العالمية في البحر الأحمر، لذلك تبحث عن شراكات نوعية مع الأفضل في هذا المجال. وتتمتع شركة "نورث سيلز أباريل" بسجل حافل، حيث قامت بتزويد الفِرَق الرائدة في أكبر مسابقات الإبحار في العالم بأفضل المعدات والأدوات الرياضية ذات الأداء العالي، بما في ذلك تعاونهم مع "ذي أوشن ريس" (سباق المحيطات)، ويهدف تعاوننا لأبعد من هذا، ليشمل دعم طموحنا في حماية محيطات العالم وتعزيزها بدءاً من سواحل البحر الأحمر".
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة "نورث سيلز أباريل ماريسا سيلفا إن ساحل البحر الأحمر يعد وجهة مثالية للإبحار، نظراً لما يتمتع به من مناخ مثالي ومناظر طبيعية خلابة، إذ تتيح لنا هذه الشراكة جلب هذه الرياضات الفريدة إلى المزيد من الناس في السعودية وعلى مستوى عالمي. ولا يقتصر ذلك على تزويد عشاق هذه الرياضات بأفضل المعدات والأدوات، ولكن عبر تسخير معرفتنا وخبرتنا المشتركة لتقديم أفضل الخدمات لهم".
وأضافت أن طموح "البحر الأحمر الدولية" في ريادة السياحة المتجددة يتماشى مع مهمتنا في حماية محيطاتنا والدفاع عن القضايا الإيجابية من خلال حملات رفع الوعي المبتكرة.
بدورها أكدت رئيس الحوكمة في "البحر الأحمر الدولية" مريم فيكتشلو، أنه بالإضافة إلى تميز "نورث سيلز أباريل" في الإبحار، فإنها تعكس إيمان الشركة بالمسؤولية وتتماشى مع أهدافها بالتعاون مع الشركات التي تقوم بأفضل عمل للحفاظ على الطبيعة، مما يقدم للشركة دعماً لجهودها في هذا المجال.
يذكر أن شركة "نورث سيلز" ستدعم مبادرة "البحر الأحمر الدولية" لعلماء الأحياء البحرية الشباب، وهي مبادرة جديدة صُممت لرفع وعي زوار الوجهات السياحية المستدامة من الشباب والأطفال من السعودية ومن مختلف أرجاء العالم حول الطرق العديدة لحماية البيئة وتعزيزها.
وستتاح الفرصة لهم للتعلم والمعرفة أكثر عن الابتكار المستدام والسياحة المتجددة وأهمية الحفاظ على المحيطات، وتتمثل مسارات رفع الوعي في 4 جوانب رئيسية: هي برنامج "كورال كاديتس" لرفع الوعي بالأنظمة البيئية للشعب المرجانية، وبرنامج "سمول بت مايتي" المخصص لرفع الوعي بالبوليبات المرجانية والمستعمرات والشعب المرجانية، وبرنامج "ماجيك مانغروف" المخصص لرفع الوعي بأهمية أشجار المانغروف، وبرنامج "ريد سي سوبر ستارز" المخصص لرفع الوعي بكائنات البحر الأحمر المهمة والنادرة كالسلحفاة صقرية المنقار وأبقار البحر والدلافين وغيرها.