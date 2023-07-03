الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "الـبحر الأحمر الدولية" و"نورث سيلز"

وأوضح الرئيس التنفيذي لــ"البحر الأحمر الدولية جون باغانو بأن الشركة تسعى لتوفير قائمة متنوعة من أكثر الرياضات المائية العالمية في البحر الأحمر، لذلك تبحث عن شراكات نوعية مع الأفضل في هذا المجال. وتتمتع شركة "نورث سيلز أباريل" بسجل حافل، حيث قامت بتزويد الفِرَق الرائدة في أكبر مسابقات الإبحار في العالم بأفضل المعدات والأدوات الرياضية ذات الأداء العالي، بما في ذلك تعاونهم مع "ذي أوشن ريس" (سباق المحيطات)، ويهدف تعاوننا لأبعد من هذا، ليشمل دعم طموحنا في حماية محيطات العالم وتعزيزها بدءاً من سواحل البحر الأحمر".