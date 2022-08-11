النائب العام يوجّه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على طفل

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، وعطفاً على ذلك فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكور استناداً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.