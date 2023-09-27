الرياض تحتضن المؤتمر الاستثنائي "4" للاتحاد البريدي العالمي.. من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل

وأعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن سعادة المملكة باستضافة هذا الحدث المهم، قائلاً: "يشرفنا استضافة المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض، الذي يمثّل فرصة استثنائية لتعزيز التشاركية والتكامل والتعاون بين دول الاتحاد وتبادل الأفكار والرؤى لرسم مستقبلٍ مزدهرٍ للخدمات البريدية في جميع أنحاء العالم، وتلتزم المملكة ضمن رؤيتها بدعم هذا المسعى وتعزيز التعاون الدولي في قطاع البريد العالمي".