القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.