شاهد .. اختتام فعاليات المهرجان المسرحي بـ"جامعة سعود"

وأشار إلى إن هذا المهرجان الثالث سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي والتواصل الطلابي مع رواد المسرح وإقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب، فضلًا عن كون المهرجان يأتي متسقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 ومكملًا للمشاريع الثقافية والأعمال المسرحية التي تشهد اتساعًا نوعيًا في ربوع هذا الوطن وهو تأكيد على أن جامعتنا بأنشطتها ومشاريعها تسهم في الحراك الثقافي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده يحفظهما الله.