شاهد .. اختتام فعاليات المهرجان المسرحي بـ"جامعة سعود"

رعى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم، اختُتام فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية"نسخة الديودراما"، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور محمد بن صالح النمي وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للمهرجان .
بدأ الحفل بكلمة عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، قال فيها: لقد شرفت جامعة الملك سعود باستضافة المهرجان المسرحي الثالث لجامعات السعودية على مسرحها التاريخي، والذي امتد عطاؤه الثقافي لخمسين عامًا من الإبداع. خمسة أيام من الإبداع أضاف فيها المشاركون والمشاركات حلة من العطاء المسرحي، وشهد مسرح الجامعة التاريخي إقامة العديد من الفعاليات المسرحية الإبداعية قدمها أبناء هذا البلد المعطاء، بالإضافة العروض الفنية والإبداعية إلى عقد الدورات التخصصية أظهروا فيها مهاراتهم الإبداعية وارتسمت على هذا المسرح لوحة الوطن بهذا التنوع الكبير والمشاركة الفاعلة.
وأشار إلى إن هذا المهرجان الثالث سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي والتواصل الطلابي مع رواد المسرح وإقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب، فضلًا عن كون المهرجان يأتي متسقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 ومكملًا للمشاريع الثقافية والأعمال المسرحية التي تشهد اتساعًا نوعيًا في ربوع هذا الوطن وهو تأكيد على أن جامعتنا بأنشطتها ومشاريعها تسهم في الحراك الثقافي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده يحفظهما الله.
واستعرض رئيس لجنة التحكيم الأستاذ عبدالإله السناني توصيات اللجنة وأعلن أسماء الفائزين في جوائز المهرجان.
عقب ذلك ألقت ممثلة هيئة المسرح والفنون الادائية، أسماء الدخيل كلمة أعلنت فيها جائزة الهيئة لأفضل عرض مسرحي، وهي مسرحية "زهرة الخريف" من جامعة الملك سعود.