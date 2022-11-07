36 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة و3 مدن تسجّل الدرجة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 36 درجة مئوية، تليها جدة وجازان والقنفذة 34 درجة مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض ووادي الدواسر وشرورة وينبع والأحساء والخرج 33 درجة.