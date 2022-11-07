محليات

36 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة و3 مدن تسجّل الدرجة الأدنى

الوطني للارصاد: أبها والدمام والأحساء والمجمعة تسجّل أعلى رطوبة 95% و90%
36 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة و3 مدن تسجّل الدرجة الأدنى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 36 درجة مئوية، تليها جدة وجازان والقنفذة 34 درجة مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض ووادي الدواسر وشرورة وينبع والأحساء والخرج 33 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وتبوك وحائل في أدنى القائمة بـ 12 درجة، ثم طريف والقريات 13 درجة والباحة 14 مئوية وكل من بريدة وعرعر ونجران والطائف والمجمعة 15 درجة.

وسجّلت أبها والدمام والأحساء والمجمعة أعلى رطوبة 95% و90%.

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