"الصحة": مركز تجربة المريض يقيس الرحلة العلاجية للحاج

كما أشارت إلى أن من نطاقات تجربة المريض التعريف بآلية التعامل مع الشكاوى للعاملين، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لحلها.. وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في المجال، وأهمية التواصل الفعال استعدادًا لضيوف الرحمن، إضافة إلى مبادرات أخرى، مثل تلمُّس احتياجات ضيوف الرحمن، المتمثلة بوضع الأدوات المساعدة على التواصل مع ضيوف الرحمن، وذلك من خلال الترجمة بأكثر من لغة؛ لضمان حصول ضيوف الرحمن على الخدمات الصحية، وتيسيرها.