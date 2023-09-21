"مفاجأة مباراة المملكة والأرجنتين" وخوض فريق سعودي مباراة بطهران.. ماذا قال ولي العهد؟

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء مع قناة "فوكس نيوز"، أنه شاهد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 التي أقيمت في الدوحة، برفقة أسرته وأشقائه وأسرهم، وكانت الرغبة هي الخروج بأقل خسارة؛ لكن حصلت المفاجأة.