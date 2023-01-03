خدمات نوعية لـ"إغاثي" الملك حول العالم.. سلال غذائية بالسودان و279 عملية ناجحة في موريتانيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.170 سلة غذائية في محلية الرصيرص بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 5.872 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.
كما اختتم المركز المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية بهيئة مستشفى ابن سينا المركزي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر 2022م.
وجرى خلال الحملة تقديم خدمات الفحوصات والمعاينة وإجراء العمليات في تخصصات جراحة وتجميل الأطفال، وجراحة المسالك البولية، استفاد 32 فرداً من خدمات جراحة الأطفال و 69 فرداً من خدمات المسالك البولية.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
على جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في مدينة كيهيدي بجمهورية موريتانيا، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.050 حالة، وإجراء 279 عملية جراحية متخصصة، وإعطاء 2.100 دواء، وتوزيع 1.000 نظارة طبية.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
إلى ذلك شارك المركز في معرض مأرب الثاني للكتاب تحت شعار (مأرب يتكلم) والفعاليات المصاحبة له بمشاركة 25 دور نشر محلية وعربية، والذي نظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة خلال الفترة من 22 حتى 31 ديسمبر 2022م.
واشتمل جناح المركز على عروض توعوية وتثقيفية في مجال أمراض العيون، من خلال توزيع المنشورات والمطويات، وتقديم الإرشاد الصحي طوال أيام المعرض، واستعراض عدد من الخدمات الطبية التي يمولها المركز بهذا المجال .
واجتذب الجناح زوار المعرض الذين يتوافدون عليه لتلقي التوعية، أو لتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في مأرب التابع لمؤسسة البصر الخيرية لإجراء اللازم وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تشير الإحصائيات أن أكثر من 100 ألف مستفيد تلقوا الخدمة من المستشفى سواء عبر العيادات التخصصية أوالعمليات، أو الأجهزة التشخيصية والعلاجات والنظارات والفحوصات المخبرية.
واستمع زوار المعرض لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة عبر مكتبه في مأرب الذي يقدم العديد من المشاريع في المجال الإنساني والإغاثي والإيوائي، وتوزيع المساعدات على النازحين والأسر الفقيرة، كما يقدم مستلزمات المشاريع المدرة للدخل، وبرنامج الحماية لأسر الأيتام، وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، علاوة على برامج مختلفة مثل برنامج عودة الطلاب إلى المدارس.
كما أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة ندوة نظمها مشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح (كفاك) الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث كان للبرنامج خلال السنوات الماضية أنشطة مشهودة في إعادة تأهيل الأطفال الذين غررت بهم ميليشيا الحوثي وجندتهم في صراعها.