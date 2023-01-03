خدمات نوعية لـ"إغاثي" الملك حول العالم.. سلال غذائية بالسودان و279 عملية ناجحة في موريتانيا

واجتذب الجناح زوار المعرض الذين يتوافدون عليه لتلقي التوعية، أو لتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في مأرب التابع لمؤسسة البصر الخيرية لإجراء اللازم وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تشير الإحصائيات أن أكثر من 100 ألف مستفيد تلقوا الخدمة من المستشفى سواء عبر العيادات التخصصية أوالعمليات، أو الأجهزة التشخيصية والعلاجات والنظارات والفحوصات المخبرية.