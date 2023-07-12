لتحسين المشهد الحضري.. نقل  أكثر من 2300 طن  نفايات إلى المردم العام بالطائف

وأوضحت الأمانة أنه يتم يوميًّا نقل أكثر من 2300 طن يوميًّا من النفايات المنزلية والمبعثرات والمخلفات الصلبة وغيرها من داخل الأحياء والمواقع السياحية، ويتم نقلها إلى موقع الطمر الصحي عبر الحاويات المتنقلة والضواغط وشاحنات النقل، وقد رفعت الأمانة ساعات العمل للعمالة والآليات على مدار الساعة للتجاوب مع أي ملاحظات، ومنع تراكم النفايات في المواقع السياحية الشهيرة بالمحافظة مثل الهدا والشفا، وتنتشر فِرَق التقاط المبعثرات والنفايات المتروكة بالمواقع البيئية الخضراء، لتأمين هذه المواقع للزوار باستمرار.