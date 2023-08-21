مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يزيل 30 ورمًا ليفيًّا من رحم سيدة عبر عملية دقيقة

ذكرت ذلك د.جيهان عبدالرحمن الخاروف استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج، التي قالت إن السيدة التي تبلغ من العمر 42 عامًا، عانت لفترة طويلة من آلام مستمرة في الحوض، إضافة إلى تورم في البطن، وتطورت الأعراض مؤخرًا حيث أصيبت بنزيف مستمر؛ حيث راجعت المستشفى وتم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها التصوير بالأمواج الصوتية والرنين المغناطيسي، وأظهرت النتائج وجود أورام ليفية كثيرة أخفت كثافتُها معالمَ الرحم، وإزاء هذه الوضعية المعقدة، قرر الفريق الطبي التدخل لمحاصرة المضاعفات التي ظهرت خاصة النزيف؛ وذلك مع الحفاظ على الرحم.