المدينة المنورة.. استبدال صمامين وإصلاح ثالث لمريض في عملية عالية الخطورة

وأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة، أنه بعد تشخيص المريض بمركز أمراض وجراحة القلب؛ تَبَيّن وجود ضَعف شديد في عضلة القلب بنسبة 25% مع ارتجاع شديد في الصمام الأورطي، والصمام الميترالي، والصمام ثلاثي الشرفات.. وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمركز؛ تَقرر عمل عملية عالية الخطورة "بسبب الضعف الشديد لعضلة القلب والالتصاقات الشديدة والعمليات السابقة" واستبدال الصمام الأورطي والصمام الميترالي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وقد تكللت العملية بالنجاح.