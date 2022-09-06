المدينة المنورة.. استبدال صمامين وإصلاح ثالث لمريض في عملية عالية الخطورة

تَمَكّن فريق طبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي والصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، في عملية عالية الخطورة، لمريض كان يعاني من مشاكل في النمو منذ ولادته.
وأسفر التشخيص بتصوير الإيكو، عن وجود عيوب خلقية، وارتجاع متوسط في الصمام الأورطي، وارتجاع خفيف في الصمام ثلاثي الشرفات والصمام الميترالي، وثقب في الحاجز الأذيني، وثقب في الحاجز البطيني، وانعكاس مسار الشرايين الكبرى للقلب.
وأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة، أنه بعد تشخيص المريض بمركز أمراض وجراحة القلب؛ تَبَيّن وجود ضَعف شديد في عضلة القلب بنسبة 25% مع ارتجاع شديد في الصمام الأورطي، والصمام الميترالي، والصمام ثلاثي الشرفات.. وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمركز؛ تَقرر عمل عملية عالية الخطورة "بسبب الضعف الشديد لعضلة القلب والالتصاقات الشديدة والعمليات السابقة" واستبدال الصمام الأورطي والصمام الميترالي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وقد تكللت العملية بالنجاح.
يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بتجمع المدينة المنورة الصحي؛ أجرى 745 عملية جراحية خلال 6 أشهر من العام الحالي 2022م؛ فيما استفاد 21.862 مراجعًا من أقسام العيادات الخارجية خلال نفس الفترة.