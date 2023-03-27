مختبرات الغذاء المتنقلة بأمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمالها بالمسجد الحرام

يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتأكد من سلامة الغذاء المقدّم للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وبمتابعة حثيثة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن منظومة وتكامل لتقديم الخدمات من سائر الجهات تعمل على مدار الساعة بالحرم المكي الشريف، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.