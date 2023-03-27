مختبرات الغذاء المتنقلة بأمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمالها بالمسجد الحرام

باشرت مختبرات الغذاء المتنقلة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة - وكالة البلديات - أعمالها بجوار ساحات الحرم المكي الشريف، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمعتمرين، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.
تفصيلاً؛ جهّزت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء مختبرات متنقلة صُممت وفق أعلى المعايير والمقاييس، لتقوم بدورها المناط بها في فحص الأغذية والوجبات المقدمة للزوار والمعتمرين.
يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتأكد من سلامة الغذاء المقدّم للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وبمتابعة حثيثة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن منظومة وتكامل لتقديم الخدمات من سائر الجهات تعمل على مدار الساعة بالحرم المكي الشريف، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.