مؤشّرات شراء زوّار "كتاب الرياض".. إقبال على كتب الفلسفة وعلم الاجتماع

وعن الكتاب الأكثر مبيعًا، بيّن "حسين" أن كتاب "المقالات" للفيلسوف الفرنسيّ "مشيل دو مونتيني"، الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي، هو أكثر الكتب مبيعًا، مضيفًا أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء، ويوثق لأول ظهور لفنّ المقالة في تاريخ الأدب، وقد استمرّ الكتاب مدرجًا على قوائم الفاتيكان للكُتب المحظورة نحو ثلاثة قرون، ورغم الحظر فقد حقق الكتاب انتشارًا، وكان جزءًا من التكوين الفكري لمجموعة من المفكرين والأدباء والفلاسفة؛ من بينهم: فرنسيس بيكون، وشكسبير، ورينيه ديكارت، وفردريش نيتشه.