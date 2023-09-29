مؤشّرات شراء زوّار "كتاب الرياض".. إقبال على كتب الفلسفة وعلم الاجتماع

يظهر مؤشر إقبال رواد معرض الرياض الدولي للكتاب على اقتناء كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، وينسجم توجه المؤشر مع الواقع الحالي لاتجاهات القراءة بين أفراد المجتمع السعودي، الذين ينفتحون بميولهم وتفضيلاتهم الفكرية على كل فروع وحقول المعرفة، وهو ما يحرص معرض الرياض على تلبيته في كل دوراته من تنويع المحتوى الثقافي والفكري المعروض.
وحول اتجاهات زوار المعرض في شراء الكتب، أوضح مدير جناح دار معنى للنشر والتوزيع، عبّاد حسين، لـ"سبق"، أن كتب الفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، حظيت بالإقبال خلال أول يومين من المعرض، مضيفًا أن بعض زوار المعرض اشتروا كل إصدارات الدار خلال السنة الحالية وعددها 16 إصدارًا.
وعن الكتاب الأكثر مبيعًا، بيّن "حسين" أن كتاب "المقالات" للفيلسوف الفرنسيّ "مشيل دو مونتيني"، الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي، هو أكثر الكتب مبيعًا، مضيفًا أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء، ويوثق لأول ظهور لفنّ المقالة في تاريخ الأدب، وقد استمرّ الكتاب مدرجًا على قوائم الفاتيكان للكُتب المحظورة نحو ثلاثة قرون، ورغم الحظر فقد حقق الكتاب انتشارًا، وكان جزءًا من التكوين الفكري لمجموعة من المفكرين والأدباء والفلاسفة؛ من بينهم: فرنسيس بيكون، وشكسبير، ورينيه ديكارت، وفردريش نيتشه.