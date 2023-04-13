باحثون من "كاوست" يحققون رقماً قياسيًا عالمياً في رفع كفاءة الخلايا الشمسية الترادفية

وتعد "كاوست" الطاقة من مجالات البحث الاستراتيجية؛ التي توليها الجامعة أولوية قصوى لتطوير أبحاث الخلايا الشمسية من خلال مركزها للطاقة الشمسية الذي يضم مختبر الطاقة الكهروضوئية؛ حيث طور باحثو المختبر خلية شمسية ترادفية من البيروفسكايت والسيليكون بكفاءة تحويل للطاقة تبلغ 33,2%، وهي أعلى نسبة كفاءة مسجلة للخلايا الترادفية في العالم حتى الآن، متجاوزة سجل معهد هلمهولتز برلين للمواد والطاقة الذي استطاع تحقيق نسبة كفاءة بلغت 32,5%.