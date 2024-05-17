المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في فعاليات "آيسف 2024"

ونال جائزةَ موهبة الخاصة التي تقدم بمنحة دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ كلٌّ من: Shuyi Deng في مجال الكيمياء، وSayazhan Zhaksygaliyeva في مجال الكيمياء، وMichal Lajciak في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وAbilmansir Bouhaourel في مجال نظم البرمجيات، وIonut Stan في مجال التقنيات الهندسية، وAlikhan Zharbolov في الرياضيات، وJumana Ragab في مجال الكيمياء، وJonathan Hu في علم المواد، وAla Bouhaouel في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وAhmed Abdou وAhmed Nasser في الهندسة الطبية الحيوية، وNicholas Zhand وZaahid Sader في التقنيات الهندسية، وVolodymyr Borysenko في مجال الرياضيات.