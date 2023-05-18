"كبسولات وإبر التنحيف".. "الخضيري": ليست كلها آمنة وتركها يزيد الوزن وإليك الحل

وأضاف: "التخفيف نظام غذائي، ورياضة، وأسلوب حياة، وليس إبرًا ولا حبوبًا ولا كبسولات، ولا ساكسيندا ولا أوزمبيك ولا مونجارو، ولا غيرها؛ لأنك لو تركتها سيرجع الوزن أكثر مما كان أو أشد؛ لذا اعتمد نظامًا غذائيًّا صحيًّا ورياضة بدون الإبر".