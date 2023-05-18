"كبسولات وإبر التنحيف".. "الخضيري": ليست كلها آمنة وتركها يزيد الوزن وإليك الحل

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن ترك كبسولات وإبر التنحيف، يُعيد الوزن إلى وضعية أشد؛ مقارنة بالفترة السابقة لاستخدامها، مع احتمالية حدوث أضرار صحية.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر": "لمعلوماتك، أي كبسولات تخفيف أو إبر تنحيف إذا تركتَها سيرجع الوزن أشد من أول، مع احتمال الضرر الصحي منها، وليست كلها آمنة".
وأضاف: "التخفيف نظام غذائي، ورياضة، وأسلوب حياة، وليس إبرًا ولا حبوبًا ولا كبسولات، ولا ساكسيندا ولا أوزمبيك ولا مونجارو، ولا غيرها؛ لأنك لو تركتها سيرجع الوزن أكثر مما كان أو أشد؛ لذا اعتمد نظامًا غذائيًّا صحيًّا ورياضة بدون الإبر".