تطهير وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة: توزيع 82.176 عبوة مياه زمزم، وتوفير 130.000 لتر مطهرات، واستفادة 13.500 من التوعية الرقمية.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2255 لتر معطرات، وتوفير 2500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.800 لتر لتعقيم الأسطح، و5400 لتر معقمات الأيدي، و2400 لتر للبايوكير.
وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1250 مستفيدًا، و1913 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 84250 شخصًا من التوعية الميدانية، وتوزيع 296 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1474 مستفيدًا.