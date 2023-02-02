تطهير وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1250 مستفيدًا، و1913 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 84250 شخصًا من التوعية الميدانية، وتوزيع 296 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1474 مستفيدًا.