المدينة المنورة.. "البيئة" تؤكد جاهزية سدود المنطقة تزامنًا مع "الأمطار"

وأشار إلى أن أعمال الصيانة لبوابات السدود والمحابس وصافرات الإنذار، بدأت منذ وقت مبكر، بجانب التأكد من عدم وجود عوائق أو رسوبيات ومخلفات قد تعيق تصريف السيل من السد وبطون مجرى الوادي، مشيرًا إلى إجراء الاختبارات لجميع الأجهزة التحذيرية التي تعمل بنظام "الرصد" المركبة على معظم السدود، وأجهزة قياس التغيرات الفيزيائية والإنشائية على السد، إضافة إلى جاهزية أنابيب التصريف، وآبار تخفيف الضغوط على أساسات السد.