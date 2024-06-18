لتجنب مضايقة الطائفين..."الحج والعمرة" تدعو للتخفيف من الأمتعة في الحرم

ويؤدي الحجاج المتعجلون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية بتفويج ضيوف الرحمن وفق الخطط التشغيلية لموسم حج العام الحالي وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة بخدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم.