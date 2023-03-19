أكثر من 20 مليون مكالمة استقبلها المركز الوطني للعمليات الأمنية 2022

وبيّن حساب المركز الرسمي عبر "تويتر"، أنه استقبل في الرياض 10.427.170 مكالمة، كما استقبل مركز مكة المكرمة 8.809031 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية استقبل المركز 1.637.492 مكالمة، وبذلك يكون المركز قد استقبل في جميع فروعه 20.873.693 مكالمة.