أكثر من 20 مليون مكالمة استقبلها المركز الوطني للعمليات الأمنية 2022

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن استقبال أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الماضي، على رقم الطوارئ الموحد 911، في مراكز الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
وبيّن حساب المركز الرسمي عبر "تويتر"، أنه استقبل في الرياض 10.427.170 مكالمة، كما استقبل مركز مكة المكرمة 8.809031 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية استقبل المركز 1.637.492 مكالمة، وبذلك يكون المركز قد استقبل في جميع فروعه 20.873.693 مكالمة.
وتابع المركز أنه خلال العام الماضي قد استقبل 74 وفدًا، إضافة إلى مشاركة المركز في معارض داخلية وخارجية، وبلغت 29 مشاركة، فيما بلغت البرامج التدريبية التي أقامها المركز 5 برامج تدريبية، استفاد منها 2.781 متدربًا ومتدربةً، من 40 جهة أمنية وحكومية.
وكان أبرز أحداث عام 2022، تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة الشرقية