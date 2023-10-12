في زمن التحول الرقمي.. "البلوي": أغلب العملاء يشكون من مراكز "الكول سنتر"

ويرصد "البلوي" أسباب ضعف الخدمة، ويقول: "تصورات سلبية يحتفظ بها العملاء تجاه هذه المراكز، وهي ترجع إلى عدم تدريب ممثل خدمة العملاء بشكل جيد، ومنحه الصلاحية الكافية، وكذلك عدم الإلمام بموضوع الشكاوى والآلية اللازمة لمعالجتها، بجانب عدم توفر عدد كافٍ من الموظفين في هذه المراكز، فيتحمل الضغط عدد محدود من الموظفين مما يؤثر على نوعية الخدمة، كما أن أغلب هذه المراكز يدار عن طريق شركات مشغلة لا تتبع لذات الجهة، ما يعني أنها قد تكون بعيدة عن رؤية الشركة مقدمة الخدمة واستراتيجياتها في المحافظة على العملاء.. ذلك لا غرابة في أن أغلب من تتصل بهم لا يملكون الخبرة الكافية، وليس لديهم ذلك الشغف لتقديم الخدمة ولا يبدون أي تعاطف، وبالتالي يعجزون عن تقديم أي توجيه إيجابي عند التعامل مع المواقف الصعبة التي تتطلب الاستجابة العاجلة لطالبات العملاء، ليتم وسمهم في نهاية المكالمة بتقييم متدنٍ دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، ناهيك عن سيل الشتائم التي يتلقونها من العملاء الغاضبين".