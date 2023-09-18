"مستشارة أسرية": احتفال الأسر مع أبنائهم باليوم الوطني يغرس في نفوسهم قيم المواطنة والاعتزاز

وأشارت "السعد" في حديثها لـ"سبق"، إلى أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأسرة، مناسبة قيمة، فيها غرس للمبادئ والقيم، وحب الوطن، وتعريفهم بالإنجازات التي تحدث فيه، والتباهي والتفاخر بالوطن على كل الأصعدة؛ لافتة إلى أن هناك بعض الأزواج يستغلون إجازة اليوم الوطني في الذهاب للاستراحات والخروج وحدهم دون الأبناء؛ على الرغم من أن هذه الفرصة مهمة جدًّا لاجتماعهم.