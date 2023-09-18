"مستشارة أسرية": احتفال الأسر مع أبنائهم باليوم الوطني يغرس في نفوسهم قيم المواطنة والاعتزاز

أوضحت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد، أن اليوم الوطني مناسبةٌ جميلة ومهمة لكل فرد سعودي، وفرصة لاحتفال الأسرة بها معًا؛ ليتعرف الأبناء على أهمية حب الوطن وزرع الولاء في الصغير منهم قبل الكبير.
وأشارت "السعد" في حديثها لـ"سبق"، إلى أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأسرة، مناسبة قيمة، فيها غرس للمبادئ والقيم، وحب الوطن، وتعريفهم بالإنجازات التي تحدث فيه، والتباهي والتفاخر بالوطن على كل الأصعدة؛ لافتة إلى أن هناك بعض الأزواج يستغلون إجازة اليوم الوطني في الذهاب للاستراحات والخروج وحدهم دون الأبناء؛ على الرغم من أن هذه الفرصة مهمة جدًّا لاجتماعهم.
واقترحت "السعد" أن يقوم الزوجان بعمل فقرات لأبنائهم يشرحون فيها تاريخ الدولة السعودية العظيم، وتبادل العبارات الوطنية، والترفيه عنهم من خلال تغيير نمط الملابس في هذه المناسبة بأن يكون مستوحى من تراثنا الجميل.