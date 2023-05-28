المملكة وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة

دعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات، التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.