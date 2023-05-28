المملكة وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة

دعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات، التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت المملكة وأميركا في بيان مشترك رغم أن "الاتفاق ليس كاملاً، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافتا أنه "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".
ومن المقرر أن تنتهي مساء غدٍ الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية بمدينة جدة، وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعا.