نيوم تعلن عن تطوير "ليجا" الوجهة الجديدة للسياحة المستدامة

يذكر أن "ليجا" تُعد أحدث وجهات نيوم، وتأتي بعد الإعلان عن المناطق الرئيسية للمشروع، التي تتضمن جزيرة "سندالة" وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، و"ذا لاين" مدينة المستقبل التي تمثل ثورة في التصميم الحضري، و"تروجينا" وجهة نيوم للسياحة الجبلية المفتوحة على مدار العام، التي تضم أول منطقة للتزلج في الهواء الطلق في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، و"أوكساچون" المدينة الصناعية التي تشكل مركزاً للصناعات النظيفة والمتطورة في نيوم.