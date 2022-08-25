"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم مع شعب الروهينغيا في محنته

وقدمت المنظمة شكرها وتقديرها لبنغلاديش حكومًة وشعبًا لجهودها الدؤوبة في توفير الحماية والضيافة والمساعدة اللازمة للروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش على مدى السنوات الخمس الماضية، وتقدر الدعم الدولي، بما فيه ذلك الذي تقدمه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لقضية هؤلاء اللاجئين.