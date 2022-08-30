المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينطلق في قلب المملكة خلال نوفمبر

وتأتي استضافة المملكة للمهرجان لتبرهن على المكانة المرموقة التي تحظى بها بين الدول، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها والقدرات العالية على استضافة المناسبات الدولية الكبرى. كما يسجل المهرجان إنجازًا جديدًا للمملكة في استضافة المزيد من الفعاليات على أرضها وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وإظهار النهضة الاقتصادية والتنموية للمملكة بوصفها قوة استثمارية رائدة وتأكيد الاقتصاد المزدهر للمملكة المواكب للتطورات العصرية الحديثة وإبراز المناطق السياحية والقيمة النوعية للبنية التحتية للاستثمار الفاعل والفرص المثمرة الجاذبة، ويبرهن على مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا وإظهار التحولات الثقافية وتأكيد ما تشهده من تسامح وتعايش وتقبل الثقافات المتنوعة وتعميق العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.