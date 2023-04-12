"الممطرة الـ 16".. الحصيني: عاروض سحابي يتحرّك وهنا خط سيره حتى "العاصمة"

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات الـ 36 المقبلة.
وقال "الحصيني": "من المتوقع خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى ظهر الخميس 22 رمضان، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة".
وأضاف "متوقع عاروض سحابي يتحرّك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت، ثم المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض: الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء، ثم الدرعية فالعاصمة الرياض، ثم الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج، ثم الحريق وحوطة بني تميم، ثم الشرقية".
وتابع "تشمل كذلك أجزاءً من مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ونجران واليمن وعُمان والإمارات والبحرين".
وقال إن "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة، وحبات بَرَد مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها، ورياح مغبرة، والله أعلم".