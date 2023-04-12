"الممطرة الـ 16".. الحصيني: عاروض سحابي يتحرّك وهنا خط سيره حتى "العاصمة"

وأضاف "متوقع عاروض سحابي يتحرّك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت، ثم المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض: الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء، ثم الدرعية فالعاصمة الرياض، ثم الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج، ثم الحريق وحوطة بني تميم، ثم الشرقية".