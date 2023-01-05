فيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: لا يشترط المحرم للمرأة في حج هذا العام

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت اليوم التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نسك، من خلال أربع باقات بدأت بأسعار من 3 آلاف ريال كحد أدنى، و11 ألف ريال كحد أعلى، وجاءت أسعار الباقات كالتالي: ‏باقة1: 9,214 ريالاً، و‏باقة2: 7,037 ريالاً، و‏باقة3: 11,435 ريالاً، و‏باقة4: 3,465 ريالاً.