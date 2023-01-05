فيديو.. نائب وزير الحج والعمرة: لا يشترط المحرم للمرأة في حج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمرأة بالحج من دون محرم، وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.
و قال "مشاط" لقناة الإخبارية إن التسجيل للحج فتح منذ وقت مبكر من خلال أربع باقات، ووضعت عدة اشتراطات من ضمنها " عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام؛ كونه يمكن للمرأة أداء المناسك ضمن عصبة من النساء".
وأشار "مشاط" إلى أن التسجيل سيكون على فترة واحدة وينتهي في حال نفدت جميع المقاعد، موضحًا أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مفيدًا بأن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.
وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت اليوم التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نسك، من خلال أربع باقات بدأت بأسعار من 3 آلاف ريال كحد أدنى، و11 ألف ريال كحد أعلى، وجاءت أسعار الباقات كالتالي: باقة1: 9,214 ريالاً، وباقة2: 7,037 ريالاً، وباقة3: 11,435 ريالاً، وباقة4: 3,465 ريالاً.