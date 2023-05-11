"مكافحة التستر" بالقصيم ينفّذ جولات لضبط المتسترين في قطاع زينة السيارات

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة، المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشرطة منطقة القصيم ,بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري.