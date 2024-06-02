"تجمع مكة الصحي" يوقع اتفاقية مع "رواف منى" لخدمات الحجاج

وقع تجمع مكة المكرمة الصحي، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة "رواف منى" لخدمات الحجاج، في مجال تقديم الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لضيوف الرحمن.
مثل التجمع الصحي، في توقيع الاتفاقية رئيسه التنفيذي الدكتور حاتم بن أحمد العمري، فيما مثل الشركة رئيسها التنفيذي زهير بن عبدالحميد سدايو.
وقال تجمع مكة المكرمة الصحي: إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون والتنسيق لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية للحجاج والمعتمرين، وتعزيز المساهمة في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030.
وكذلك تمكين دعم الخدمات الصحية ومشاركة القطاع الخاص، وفقاً للاحتياجات الفعلية للحجاج والمعتمرين بجودة وكفاءة عالية تتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
وأضاف تجمع مكة الصحي: إن الاتفاقية تدعم تقديم البرامج الصحية؛ بما يتناسب مع البرامج المعتمدة، وصياغة المحتوى الصحي التوعوي، ودعم المعنيين بالتدريب الصحي اللازم.