"تجمع مكة الصحي" يوقع اتفاقية مع "رواف منى" لخدمات الحجاج

وقع تجمع مكة المكرمة الصحي، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة "رواف منى" لخدمات الحجاج، في مجال تقديم الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لضيوف الرحمن.