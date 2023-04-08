محليات

في 255 يومًا فقط.. المسجد النبوي يستقبل 163 مليون مصلٍّ ومصلية

"السديس": هيّأنا الخطة التشغيلية لتنظيم الحشود وضمان انسيابية الحركة
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
واس
واس

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من (١٥) مليون و700 ألف مُصَلٍّ ومصلية في المسجد النبوي الشريف، كما بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم (163) مليون مُصَلٍّ ومصلية.

وأكد "السديس"، أن الوكالة هيّأت المسجد النبوي للزوار والمصلين، من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات، لينعم الزوار والمصلون بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المسجد النبوي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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