في 255 يومًا فقط.. المسجد النبوي يستقبل 163 مليون مصلٍّ ومصلية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من (١٥) مليون و700 ألف مُصَلٍّ ومصلية في المسجد النبوي الشريف، كما بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم (163) مليون مُصَلٍّ ومصلية.